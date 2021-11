Carlos Gomes Júnior

Contagem de votos continua na Guiné-Bissau sob o olhar dos observadores

O apuramento eleitoral começou pouco tempo depois do encerramento das urnas na Guiné-Bissau, no domingo (24.11). O processo é acompanhado de perto pelas missões de observação internacionais no terreno. CPLP destaca clima pacífico e ordeiro do escrutínio, bem como a não ocorrência de incidentes relevantes.