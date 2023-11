Elayne Okaya

13/11/2023 13 de novembro de 2023

Sente dores pélvicas ou tem hemorragias invulgares entre períodos menstruais? Deve fazer o rastreio do cancro do colo do útero. Esta doença é muito comum nas mulheres africanas, mas é curável se for detetada cedo. Neste episódio de Todos com Saúde, a Dra. Caroline Vundi fala com uma jovem sobrevivente do cancro do colo do útero.