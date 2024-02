CAN2023: Nigéria é a primeira finalista

A seleção nigeriana bateu hoje a África do Sul e apurou-se para a final da Taça das Nações Africanas de futebol, enviando um forte sinal de que é um candidato ao título a ter em conta na final do domingo (11.02).

O guarda-redes da Nigéria, Stanley Nwabali, defendeu dois penáltis no desempate por pontapés da marca de grande penalidade para levar a sua equipa a uma vitória por 4-2 sobre a África do Sul, após um empate a 1-1 na quarta-feira, e garantir um lugar na final da Taça das Nações Africanas.

A Nigéria tinha perdido cinco das suas seis meias-finais anteriores na competição continental, mas sobreviveu a alguns momentos de nervosismo para garantir um lugar na decisão de domingo contra a anfitriã Costa do Marfim ou a República Democrática do Congo, que se enfrentam ainda nesta quarta-feira.

William Troost-Ekong colocou a Nigéria em vantagem, de grande penalidade, a meio da segunda parte, antes de a África do Sul marcar o seu próprio penálti no último minuto dos 90, convertido por Teboho Mokoena.

As "Super Águias" venceram os Bafana Bafana (The Boys) por 2-0 nas meias-finais de 2000 na Nigéria, por 4-0 num jogo da fase de grupos quatro anos mais tarde na Tunísia e por 2-1 nos quartos de final de 2019 no Egipto.

O selecionador da Nigéria, José Peseiro, fez uma alteração à equipa que derrotou Angola por 1-0, fazendo entrar Bright Osayi-Samuel para o lugar do lateral esquerdo Zaidu Sanusi, que não treinou na véspera do jogo.

O avançado Osimhen, estrela do Nápoles, foi titular na equipa tricampeã, depois de ter recuperado de uma indisposição abdominal que atrasou a sua chegada a Bouaké, proveniente de Abidjan.

Jogo tenso e animado

O selecionador da África do Sul, Hugo Broos, nascido na Bélgica, também fez uma alteração após a vitória nos penáltis sobre Cabo Verde, com o defesa central Siyanda Xulu a ser chamado e Thapelo Morena a ficar no banco.

Nigéria eliminou a África do Sul Foto: Themba Hadebe/AP/picture alliance

A África do Sul teve o mesmo número de remates à baliza, mas acertou mais no alvo, teve mais posse de bola e forçou mais cantos numa primeira parte tensa e animada.

Apenas um minuto após o pontapé inicial, o atual Jogador Africano do Ano, Osimhen, ajoelhou-se segurando o abdômen, mas continuou após o tratamento e trabalhou incansavelmente.

Quando a Nigéria, favorita ao título, recebeu uma falta, Semi Ajayi cabeceou fraco para o goleiro Ronwen Williams, que defendeu quatro pênaltis contra Cabo Verde.

Percy Tau teve duas meias oportunidades para a África do Sul, mas um remate fraco e, mais tarde, um primeiro toque forte, fizeram com que perdesse a oportunidade perante um público de 32.000 pessoas.

O guarda-redes nigeriano Stanley Nwabali, que joga no Chippa United, da primeira divisão sul-africana, defendeu com uma mão o remate de Evidence Makgopa à entrada para o intervalo.

Ronwen Williams (C), guarda-redes da África do Sul Foto: Ryan Wilkisky/Sports Inc URN/empics/picture alliance

Com as "Super Águias" em vantagem, o empate chegou a meio da segunda parte, quando Mothobi Mvala cometeu falta sobre Osimhen e Troost-Ekong converteu a grande penalidade.

A 15 minutos do fim, Makgopa rematou para fora quando a África do Sul tentava empatar o jogo na cidade do centro da Costa do Marfim.

Depois veio o golo anulado de Osimhen, o empate de Mokoena, a falha de Mudau e 30 minutos de prolongamento, incluindo um cartão vermelho para Kekana, antes da decisão por pontapés da marca de grande penalidade.

A África do Sul perdeu o defesa-central Grant Kekana por cartão vermelho no prolongamento, enquanto a Nigéria pressionava constantemente. Na lotaria de pênaltis, Nwabali defendeu os remates de Mokoena e Evidence Makgopa.

A Nigéria está em busca da sua quarta coroa africana. Venceu as edições de 1980, 1994 e 2013.