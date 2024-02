Costa do Marfim venceu a Nigéria, por 2-1, e celebra o seu terceiro título da Taça das Nações Africanas de futebol.

A Costa do Marfim venceu a Nigéria por 2-1 na final da 34ª edição da Taça das Nações Africanas (CAN), disputada este domingo em Abidjan. A jogar em casa, a Costa do Marfim conquistou o terceiro título continental da sua história, depois dos triunfos de 1992 e 2015.