CAN: Após empate, Guiné-Bissau continua a acreditar nos oitavos

A Guiné-Bissau estreou-se com um empate a zero diante do Sudão, na Taça das Nações Africanas 2021. Mas selecionador Baciro Candé confia no apuramento para os oitavos de final: "Vamos sonhar até ao último minuto".