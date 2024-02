CAN: Angolanos acreditam que a vitória é possível

Adeptos da seleção angolana acreditam que os Palancas Negras terão, esta noite, frente à Nigéria, um jogo difícil. Quem vencer, passará às meias finais do Campeonato Africano de Futebol, que decorre na Costa do Marfim.

Há muito que a seleção angolana de futebol não recebia tanto apoio dos adeptos por causa dos maus resultados que foi somando ao longo do tempo. Desta vez, a sua performance no torneio da Costa do Marfim reconquistou a credibilidade perdida.

Em quatro jogos no Campeonato Africano de Futebol (CAN), os Palancas conseguiram um empate e três vitórias. Resultados que voltaram a convencer os que já tinham deixado de acreditar na seleção comandada pelo treinador português Pedro Gonçalves.

Gabriel Manuel, um adepto dos Palancas, afirma que Angola vai provar o seu potencial com a Nigéria: "Nesse jogo vamos poder ver se a nossa seleção tem mesmo ganhado porque houve uma mudança significativa ou se é simplesmente mera casualidade ou sorte. Será mesmo um jogo desafiador para a seleção nacional”.

Confiança na nova geração dos Palancas

Patricio Miquima diz que é dos poucos adeptos que nunca deixou de apoiar a seleção, apesar dos maus resultados. Para o jogo de hoje, prevê uma vitória para Angola que, segundo ele, chegará à final da competição.

"Espero que a nossa seleção não defraude as expetativas e que mostre mais uma vez a garra dos Palancas como nos jogos anteriores. Somos vistos como os menos favoritos nesse jogo, espero que a seleção mostre o que realmente vale e que vençamos o jogo”, diz.

Seleção angolana de futebol Foto: Issouf Sanogo/AFP/Getty Images

A antiga capitã da seleção angolana de futebol feminino, Irene Gonçalves - "demolidora” lembra que "Angola nunca chegou às meias finais. Chega aos quartos de finais pela terceira vez, claro que essa geração dos Palancas Negras quer dar um passo a mais. Já fizeram história pela primeira vez, já fizeram história na fase de grupo, venceram nos oitavos de finais, e têm marcado muitos golos"~.

E a "demolidora" acredita na passagem inédita dos Palancas Negras à próxima fase: "Agora, falta realmente a passagem inédita para às meias finais. Estamos aqui, força Palancas Negras e vamos fazer bom jogo diante da Nigéria”.

Grande duelo

Tendo vencido já por três vezes o CAN, a Nigéria é a favorita no jogo desta sexta-feira (02.01). As duas seleções já se confrontaram oito vezes – tendo cada uma das seleções vencido uma vez e empatado as restantes.

A vitória de Angola contra a Nigéria aconteceu há 20 anos no Estádio da Cidadela, em Luanda.

O jornalista e comentador desportivo Carlos Tomé prevê um jogo difícil para as duas equipas.

"Esse histórico poderá revitalizar aquilo que será o grande duelo entre as duas equipas, motivadas de um lado, Angola como uma das melhores seleções com mais golos feitos, do outro a Nigéria com menos golos sofridos. Será um duelo difícil. Quem cometer menos erros poderá vencer o jogo e apurar-se às meias finais”.

Tomé espera também uma boa exibição da equipa de arbitragem: "Vou torcer que o árbitro esteja em bom momento, que não contribua em maneira negativa para prejudicar quem quer que seja”.