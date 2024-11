CAN 2025: Angola e Moçambique apuradas para a fase final

Após a vitória em Bissau na terça-feira (19.11), por 2-1, os Mambas marcam presença pela segunda vez consecutiva na fase final da Taça das Nações Africanas (CAN) em futebol, que vai decorrer em Marrocos, entre 21 de dezembro de 2025 e 18 de janeiro de 2026.

Já a Guiné-Bissau falhou a quinta presença consecutiva na fase final da prova. A seleção orientada por Luís Boa Morte precisava de vencer por uma diferença de dois golos.

Foi a seleção moçambicana, orientada por Chiquinho Conde, que abriu o marcador logo aos nove minutos de jogo, com um remate de Bruno Langa.

Depois de algum esforço, a Guiné-Bissau empatou a partida aos 42 minutos, com o primeiro golo de Beto pela seleção guineense, ao fim de quatro partidas.

Moçambique voltou a marcar no início do segundo tempo, num canto cobrado pelo jogador do Sporting Geny Catamo e aproveitado por Rafito.

"O resultado aceita-se"

Na conferência de imprensa no final da partida, o selecionador guineense considerou que a sua equipa "dominou o jogo, mas não foi eficaz na concretização" das oportunidades que surgiram. "O resultado aceita-se", acrescentou Luís Boa Morte.

Já o selecionador moçambicano disse esperar que a vitória e a qualificação para a CAN possam contribuir para "minimizar o sofrimento do povo" do seu país que, lembrou Chiquinho Conde, "passa por momentos difíceis", devido aos problemas políticos que se vivem após as eleições gerais de 9 de outubro.

Chiquinho Conde, selecionador moçambicano, lembrou que o país "passa por momentos difíceis" Foto: Braima Darame/DW

Angola firme e Cabo Verde fora da prova

Angola, comandada por Pedro Gonçalves, fez história ao ficar invencível nas seis jornadas pela primeira vez numa qualificação, com quatro vitórias e dois empates, apurando-se juntamente com o Sudão, com o Gana a ficar no último posto do grupo.

Os angolanos empataram 0-0 diante do Sudão, na segunda-feira (18.11), em jogo da sexta e última jornada, e terminaram a fase de apuramento sem derrotas, com 14 pontos - a maior pontuação de sempre numa fase de qualificação da competição africana.

Já a seleção de futebol de Cabo Verde perdeu na Mauritânia, por 1-0, somando a quarta derrota no apuramento, e caiu para o último lugar, num grupo em que o Egito ficou em primeiro, o Botswana em segundo, e a Mauritânia em terceiro.

Um empate ter permitido a Cabo Verde fugir ao último lugar do grupo C, uma vez que no confronto direto, critério que prevalece, a seleção lusófona levava vantagem (venceu em casa por 2-0 e perdeu fora por 1-0).