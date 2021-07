"Campioni!" A Itália ganhou o EURO2020!

Italia fino alle fine! A Itália é campeã da Europa! 53 anos depois da primeira conquista continental, a seleção italiana bateu a Inglaterra, em casa dos ingleses, no desempate por grandes penalidades. Depois de um empate a 1-1 no tempo regulamentar e prolongamento, na lotaria dos penáltis, saiu a "sorte grande" aos italianos.

Inglaterra 1-1 Itália

Gareth Southgate mostrou muito respeito pela seleção italiana, que chegou a esta final com 33 jogos sem perder e 14 vitórias consecutivas, e mexeu no esquema tático inglês. Abdicou do 4-2-3-1 que utilizou em cinco dos seis jogos que já tinha disputado neste EURO2020 (3-4-3 com a Alemanha nos oitavos de final) e montou um 5-2-3, com uma nuance muito importante. Arrastou Walker para defesa central numa linha a três (tal como Guardiola faz no Manchester City) e chamou Trippier para o 11 títular. Foi assim que nasceu o primeiro golo de Inglaterra.

Luke Shaw abriu o marcador aos 2 minutos

Para aqueles que entraram no estádio em cima da hora do jogo ou que ligaram a televisão pouco depois da hora certa, perderam o "kick-off" inglês. Logo aos dois minutos, Trippier, chamado ao onze titular pela primeira vez neste EURO e logo na final, subiu pelo corredor direito, encontrou espaço à entrada da área, levantou a cabeça e encontrou o parceiro da ala esquerda ao 2º poste, Luke Shaw. Cruzamento teleguiado e Shaw, de primeira com o pé esquerdo, rematou a cortar o poste direito de Donnarumma e fez o 0-1 para a Inglaterra. Entrada perfeita no jogo, 55 mil ingleses em delírio no Wembley Stadium e se o ambiente já estava hostil para a Itália, as orelhas dos italianos ficaram a arder.

A Inglaterra tentou trancar o jogo desde muito cedo, recuou as linhas e convidou a Itália a subir a linha defensiva até ao grande círculo. A “squadra azzurra” encostou a Inglaterra às cordas e seleção inglesa não mais rematou à baliza, quer na primeira parte, quer na segunda.

O quinteto defensivo inglês esteve exímio na primeira parte, obrigando a Itália a procurar jogo exterior e com remates que nem chegaram à baliza de Pickford. Mas na segunda parte, Roberto Mancini mudou a dinâmica do tridente ofensivo italiano. Barella saiu lesionado e deu lugar a Cristante, médio mais ofensivo, que gosta de jogar mais próximo da linha dianteira. E, talvez de forma surpreendente na altura, com a Itália em desvantagem no marcador, Mancini tirou Immobile e colocou Berardi.

Bonnuci empatou aos 67 minutos

Mudança de "chip" italiano

Com três extremos em campo, Insigne, Chiesa e Berardi, passou Insigne para o meio e a defesa inglesa tremeu das pernas. A Itália deixou de procurar o “chuveirinho” para a área e jogou um futebol muito mais apoiado e de primeiro toque no ataque. Depois de várias tentativas, aos 67 minutos, canto do lado direito para a Itália. Verratti apareceu na zona de finalização, ao segundo poste. Cabeceou junto ao poste esquerdo de Pickford, grande defesa do guardião inglês, mas na recarga, Bonnuci colocou a bola no fundo da baliza.

A Itália chegou ao empate e continuou a carregar em cima dos ingleses. Mais posse de bola (64%), mais remates (nove remates, quatro enquadrados à baliza) e completamente instalada no meio-campo defensivo da Inglaterra. Pickford segurou a baliza inglesa e o jogo foi para prolongamento, com os ingleses a precisarem de um “time-out”.

Nos 30 minutos extra, ambos os selecionadores refrescaram as equipas, mas o futebol praticado diminuiu em qualidade. Muitas bolas para a área, quer de um lado, quer de outro, mas sem nexo. O destino estava traçado: a final ia ser decidida no desempate por grandes penalidades.

Donnarumma defendeu duas grandes penalidades

"Gigi" nas grandes penalidades

Berardi abriu a lotaria para a Itália e Kane também não falhou para os ingleses. Belotti, com cara de poucos amigos, não teve mesmo motivos para sorrir. Pickford segurou o remate do poçante avançado italiano. Inglaterra em euforia, confirmada no pontapé de Maguire, que mandou uma “buja” e fez 1-2 para a Inglaterra. Bonnuci não vacilou para a Itália e fez o 2-2. Chegou a vez de Rashford, que havia entrado perto do fim do prolongamento, para as grandes penalidades. Aposta… totalmente errada!

Cheio de estilo fez pose, esperou, partiu para a bola devagarinho e na hora de bater, acertou rasteiro no poste! E aí, tudo mudou. Bernardeschi fez 3-2, Donnarumma defendeu o remate de Sancho, Pickford travou o remate com “saltinho” de Jorginho. Que turbilhão de emoções… Saka, de apenas 19 anos, tinha a missão de empatar a série ou a Itália era campeã da Europa. “Gg” de Donnarumma, que encheu a baliza e consagrou a Itália como a nova campeã da Europa, 53 anos depois da primeira conquista! “Italia fino alla fine!”. A Itália é campeã da Europa!

"Sir" Roberto Mancini

Depois do fracasso da ausência da Itália no Mundial 2018, Mancini foi convidado a transformar a seleção italiana. Depois 34 jogos consecutivos sem perder, 15 vitórias seguidas e sete vitórias em outros tantos jogos no EURO2020, campeão europeu 100% vitorioso, limpo e merecido!

4-3-3 ofensivo, que tombou todos os que lhe passaram pela frente, Mancini criou uma nova vida do futebol italiano. Passou por prolongamentos, penáltis, goleadas e vitórias mínimas, mas ficou sempre a mesma ideia: foi a melhor seleção deste Europeu, taticamente e mentalmente.

Sr. MVP

Aos 22 anos e ainda sem clube, Gianluigi Donnarumma é o primeiro guarda-redes a ser distinguido como o Melhor Jogador de um Campeonato da Europa de futebol. Não sofreu qualquer golo nos três jogos da fase de grupos, defendeu duas grandes penalidades na meia-final frente à Espanha e na grande final, também travou duas grandes penalidades, que garantiram o titulo de campeão da Europa para a Itália.