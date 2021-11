Camarões, oficialmente a República dos Camarões, é um país situado na região ocidental da África Central. A sua capital é Yaoundé e as línguas oficiais são o inglês e o francês.

Camarões faz fronteira com a Nigéria a oeste, Chade a nordeste, República Centro-Africana a leste e Guiné Equatorial, Gabão e República do Congo a sul. O país é banhado pelo Golfo do Biafra, parte do Golfo da Guiné e pelo Oceano Atlântico. Esta nação é muitas vezes apelidada de “África em miniatura", pela sua diversidade geológica e cultural: tem mais de 200 grupos linguísticos diferentes e o país é conhecido pelos seus estilos musicais nativos e diversificados. Após a Primeira Guerra Mundial, o território foi dividido entre a França e o Reino Unido. Em 1960, a parte dos Camarões administrada pelos franceses tornou-se independente. A parte sul dos Camarões sob domínio britânico fundiu-se com o resto do país em 1961 para formar a República Federal dos Camarões. O país foi renomeado República Unida dos Camarões em 1972 e República dos Camarões em 1984. Este país é conduzido desde 1982 por Paul Biya, do Movimento Democrático Popular dos Camarões.