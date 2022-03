MEDIATECA

Cabo Verde: Vencer a depressão através da arte

Admilson Silva, jovem cabo-verdiano da ilha de Santiago, viu a pandemia mudar radicalmente a sua vida. Perdeu o emprego e entrou em depressão. Com os problemas se acumulando, o jovem pensou em acabar com a própria vida. Mas acabou mesmo foi por descobrir na arte a "cura" para a sua doença. Com a ajuda de uma artesã, aprendeu a fazer luminárias de tubo de PVC reciclado, usando técnicas de furo.