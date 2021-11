Cabo Verde: Sindicatos contra subida de preços e pedem aumentos salariais de 2%

As posições foram manifestadas pelos líderes da União Nacional dos Trabalhadores Cabo-verdianos -- Central Sindical (UNTC-CS) e da Confederação Cabo-verdiana dos Sindicatos Livres (CCSL), após encontros separados com o Presidente da República, José Maria Neves, que está a ouvir vários quadrantes sociais sobre o Orçamento de Estado e a situação económica do país.

UNTC-CS: Aumento do custo de vida pede aumento salarial

O primeiro sindicato a ser recebido foi a UNTC-CS, cuja secretária-geral, Joaquina Almeida, disse que abordou com o chefe de Estado a "situação complexa" dos trabalhadores e suas famílias, com a subida dos impostos e aumento do custo de vida. Por isso, exigie a reposição do poder de compra dos trabalhadores, com aumento salarial na função pública de 2%.

"Nós pedimos 5% e pensamos que 2% é o mínimo", indicou a porta-voz da maior central sindical cabo-verdiana, mostrando-se igualmente contra a possibilidade do aumento do IVA de 15 para 17%, lembrando que essa proposta não foi discutida no conselho de concertação social.

Para a líder sindical, o momento em que o país vive exige esforços de todos, não só dos trabalhadores e do cidadão comum, mas também do Governo e da classe política, em resposta ao facto de o executivo já ter descartado aumentos salariais para o próximo ano.

Assistir ao vídeo 02:19 Négocio de ferro-velho e sucata sustenta famílias em Cabo Verde

"Tudo o que vem da parte dos trabalhadores o Governo descarta sempre. Demonstra que os trabalhadores são sempre deixados para trás, mas esquecem-se que são os trabalhadores que contribuem para a construção e desenvolvimento do país", frisou.

Outro assunto que a secretária-geral da UNTC-CS abordou com o chefe de Estado foi a sustentabilidade do sistema de segurança social em Cabo Vede, dando conta do "desvio" dos recursos para outros financiamentos que não a segurança social.

"Também mostramos que há uma falta de respeito e dignidade para com os parceiros sociais, que há uma certa urgência para se dignificar a concertação social", terminou Joaquina Almeida.

CCSL: Trabalhador cabo-verdiano sem poder de compra

Seguiu-se a presidente da Confederação Cabo-verdiana dos Sindicatos Livres, José Manuel Vaz, que também considerou que a situação económica e social do país "não é nada fácil", derivado ao aumento do desemprego e da pobreza, dos preços da água, combustíveis e do IVA.

"E o poder de compra dos trabalhadores cabo-verdiano está a diminuir", deu conta o dirigente sindical, defendendo um aumento salarial de 2,6%, igual à taxa de inflação prevista para o próximo ano.

"Defendemos essa percentagem para que não haja uma heresia do salário, e do poder de compra dos trabalhadores e das famílias cabo-verdianas. Porque, perante os aumentos que temos no país, o trabalhador cabo-verdiano poderá chegar a um momento de não poder comprar nada, e aí vamos ter muitos problemas sociais", alertou José Manuel Vaz.

O presidente disse que a CCSL apoia o Orçamento do Estado, porque o país não pode funcionar sem orçamento, mas pediu igualmente aumento do salário mínimo para 14 mil escudos (126 euros).

Ulisses Correia e Silva, primeiro-ministro de Cabo Verde

Atualmente, Cabo Verde tem definido um salário mínimo nacional de 13.000 escudos (117 euros) no setor privado e de 15.000 escudos (135 euros) na função pública, mas o primeiro-ministro já afastou a possibilidade de um aumento devido à crise económica no país.

Esta semana, o Presidente da República recebeu o Governo e os partidos políticos, nas suas primeiras auscultações aos vários quadrantes da sociedade cabo-verdiana após tomar posse, a 9 de novembro.

"2022 será o ano da retoma económica"

A proposta de lei do Orçamento de Estado para o próximo ano, que vai ser discutida e votada no Parlamento na próxima semana, está orçada em cerca de 73 mil milhões de escudos (660 milhões de euros), menos 2% face ao orçamento em vigor.

Prevê um crescimento entre 3,5% e 6%, para fazer a ponte entre a pandemia e a retoma económica, depois das previsões entre 6,5% e 7% este ano, e da forte recessão económica de 14,8% em 2020, por causa dos efeitos da pandemia da Covid-19.

Já a inflação deverá situar-se entre 1,5% e 2%, o défice orçamental ainda negativo (- 6,1%), dívida pública de 150,9% do Produto Interno Bruto (PIB) e taxa de desemprego a reduzir para 14,2%, depois de 14,5% nos últimos dois anos.

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, disse que é "um dos orçamentos mais difíceis" da história do país, garantindo que o momento que o país vive é transitório e que 2022 vai ser o ano da saída da crise e da retoma económica.