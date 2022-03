MEDIATECA

Cabo Verde: Quando a deficiência física não é uma limitação

Sheila Moreno ficou com a parte inferior do corpo paralisada quando tinha sete anos por causa de uma meningite, que demorou a ser tratada. A jovem de 28 anos tem lutado para vencer as suas limitações. É vendedora ambulante nas ruas da Cidade da Praia cosméticos e é estudante. Está prestes a terminar o curso de Secretariado e Atendimento.