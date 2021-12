Cabo Verde

Cabo Verde: Produzir velas para apoiar portadores de deficiência

"Lumiarte - Velas de Cabo Verde" foi criado em 2003 com o objetivo gerar receitas para pessoas portadoras de deficiência no país. Atualmente, emprega cinco mulheres, sendo quatro delas com deficiência e outra com doença crónica. A falta de matérias-primas e a crise financeira gerada pela pandemia de Covid-19 são os maiores desafios do projeto.