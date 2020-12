Cabo Verde: Morreu o presidente da câmara municipal de Santa Catarina de Santiago

A informação da morte do autarca, foi tornada pública, pela assessoria de imprensa, da câmara municipal de Santa Catarina de Santiago, indicando que "as máquinas que ligavam o Presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina à vida foram esta noite desligadas no Hospital Agostinho Neto".

José Alves Fernandes teria dado entrada aos serviços de cuidados intensivos, do hospital no Hospital Agostinho Neto, na capital do país - Praia, transferido do Hospital Regional de Santiago Norte, onde recebeu os primeiros cuidados médicos, depois de ter supostamente sido baleado, na sua residência.

"Beto Alves faleceu, após quase 48 horas resistindo, alimentando entre nós uma réstia de esperança e uma gigantesca corrente de energias positivas", continuou a nota.

"Honrar” o legado do autarca

Na mesma comunicação, a assessoria de imprensa manifestou a vontade de continuar o legado de José Alves Fernandes, mais conhecido por Beto Alves.

"À família de Beto Alves, em particular à sua esposa e filhos, aos seus pais e irmãos, e aos dedicados amigos que sempre lhe deram alento e conforto em vida, queremos endereçar as nossas sentidas condolências e o nosso abraço solidário", conclui a nota de imprensa.

Suicídio?

A Polícia Judiciária (PJ) de Cabo Verde informou na terça-feira que o autarca, que foi encontrado baleado na sua casa, em Assomada, terá tentado suicidar-se, mas que as investigações continuam.

"Feitas as diligências preliminares e recolhidas informações no local, a Polícia Judiciária comunica que tudo aponta tratar-se de uma tentativa de suicídio. No entanto, as investigações procedem, para cabal esclarecimento do caso", avançou aquela força policial em comunicado.

A PJ cabo-verdiana informou ainda que na madrugada desta terça-feira foi chamada para se inteirar de uma ocorrência na residência do presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina de Santiago.

Chegando ao local, foi informada que o autarca tinha sido conduzido ao Hospital Regional Santiago Norte, na sequência de um disparo de arma de fogo.

O diretor clínico do Hospital Agostinho Neto, na Praia, Vítor Costa, informou no mesmo dia que o autarca se encontrava em "coma profundo", numa situação crítica e correndo risco de vida.

José Alves Fernandes, de 44 anos, foi reeleito para um segundo mandato em Santa Catarina, com o apoio do Movimento para a Democracia (MpD, partido no poder governamental), nas eleições autárquicas de 25 de outubro.