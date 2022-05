MEDIATECA

Cabo Verde: Jovens desempregados pintam casas com tintas contra mosquitos

Dezenas de jovens ativistas pintam habitações em dois bairros da Cidade da Praia, Várzea e Tira-Chapéu, no arquipélago de Cabo Verde, com tintas inseticidas, para combater os mosquitos transmissores de doenças. A iniciativa acontece no âmbito do projeto social "Tintaedes". Deverão ser pintadas 300 casas.