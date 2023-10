CAN: PALOP com adversários de peso na fase grupos

Cabo Verde e Moçambique ficaram integrados no mesmo grupo da Taça das Nações Africanas de futebol (CAN). A Guiné-Bissau foi sorteada no Grupo A. Já Angola vai ter pela frente no Grupo D a Argélia, campeã em 1990 e 2019.

Cabo Verde e Moçambique ficaram integrados no mesmo grupo da Taça das Nações Africanas de futebol (CAN), em que vão defrontar o finalista da última edição, o Egito, comandado pelo português Rui Vitória, ditou o sorteio hoje realizado.

As duas seleções vão disputar o Grupo B, juntamente com duas das formações com mais títulos continentais: os egípcios, vencedores de sete edições, finalistas em 2021 (com Carlos Queiroz à frente) e que eram cabeças de série neste sorteio, e o Gana, campeão africano por quatro vezes.

A Guiné-Bissau foi sorteada no Grupo A, em que pontifica a anfitriã Costa do Marfim, campeã em 1992 e 2015, a Nigéria, treinada pelo português José Peseiro e três vezes vencedora da competição, e a Guiné-Equatorial.

Sorteio da fase de grupos da Taça das Nações Africanas Foto: Wikus de Wet/AFP/Getty Images

Já Angola, liderada pelo luso Pedro Gonçalves, que tal como a Guiné-Bissau e Moçambique integrava o Pote 4 do sorteio, vai ter pela frente no Grupo D a Argélia, campeã em 1990 e 2019, o Burquina Faso, quarto classificado da edição anterior, e a Mauritânia.

O campeão em título Senegal terá a concorrência de Camarões, terceiro colocado na CAN2021, Guiné-Conacri e Gâmbia, no Grupo C, enquanto a ‘poule' E é constituída por Tunísia, Mali, África do Sul e Namíbia.

A seleção de Marrocos, campeã em 1976 e que ficou no quarto posto do Mundial2022, integra o Grupo F, com República Democrática do Congo, Zâmbia e Tanzânia.

Os dois primeiros classificados de cada um dos seis grupos qualificam-se para os oitavos de final, bem como os quatro melhores terceiros.

A 34.ª edição da Taça das Nações Africanas vai decorrer na Costa do Marfim, entre 13 de janeiro e 11 de fevereiro de 2024.

A competição deveria ter sido realizada entre 23 de Junho e 23 de Julho deste ano, mas acabou adiada para o próximo ano, devido ao risco de inundações naquele país – o que veio mesmo a ocorrer.