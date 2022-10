MEDIATECA

Cabo Verde: Desafiar a seca para produzir uvas

Neste episódio do Crónicas Africanas conhecemos a história de um reformado "atrevido". Vicente Teixeira, de 66 anos, depois de longos anos na Holanda, desafiou a seca severa que tem afetado Cabo Verde e criou o primeiro campo de videira da ilha de Santiago. Um dos objetivos do seu projeto, é garantir às crianças da sua comunidade o acesso a uvas frescas e provocar mudanças na agricultura no país.