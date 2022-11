Cabo Verde com presença significativa no Web Summit 2022

Admir Alves, engenheiro biotecnólogo com mestrado em engenharia química, é um dos 50 jovens cabo-verdianos que vieram à maior feira tecnológica na Europa, a Web Summit 2022, que decorre de 1 a 4 de novembro em Lisboa, Portugal.

Alves fez a carreira académica no Brasil, país onde surgiu a ideia de criar a start-up AGRITEC, uma junção de agricultura e tecnologia. Preocupada com a falta de chuva, a empresa está a apostar na agricultura vertical, o que permite "utilizar menos água em pouca quantidade de terreno", e aumentar a produtividade, explicou Alves à DW África.

"É isso que a AGRITEC vem fazendo em Cabo Verde, trazendo inovações junto aos agricultores, deixar de ser uma agricultura robústica para passar a ser uma agricultura moderna com produtividade e qualidade", acrescentou.

Reduzir a importação

Para além do incremento da qualidade de vida dos agricultores e dos produtos, a subida da produção evitará a importação, diz Alves, dando um exemplo: "80 por cento dos produtos consumidos pela cadeia de hotéis são importados. Os produtos nacionais são pouco consumidos pelos hotéis devido à falta de qualidade. E a nossa start-up pode proporcionar esse nível de confiança e a qualidade desses produtos".

Depois de conquistar o mercado cabo-verdiano, a meta da AGRITEC é expandir para a região da África Ocidental.

As novas tecnologias permitem aumentar a qualidade e quantidade de produtos agrícolas

Já a CHUVA, uma empresa de desenvolvimento de software, está no mercado há três anos, onde aposta no apoio de talentos em Cabo Verde, conta a responsável Danila Silva.

"Nós potencializamos projetos e pessoas. Construímos qualquer tipo de aplicação, seja web seja mobile; focamos muito na parte da engenharia, na qualidade do projeto. Estamos focados também na nossa comunidade para o desenvolvimento de Cabo Verde nessa área tecnológica e do software".

Recolher novas experiências

A BULDANHO – Inovação e Tecnologia apoia as empresas jovens em consultoria e promoção dos produtos, explica o diretor executivo Joel Cruz: "E também apoiamos as instituições, tanto públicas como privadas, na definição das suas estratégias no [domínio] digital".

Todos estes jovens empresários vieram apresentar os seus projetos no Web Summit e recolher novas experiências, diz Cruz. Das dez start-ups presentes, algumas vieram à procura de parcerias. "Outras vieram com produtos tecnológicos já prontos e estão à procura de investidores e possam assim dar o salto", referiu.

O secretário de Estado da Economia de Cabo Verde, Pedro Lopes, que lidera a delegação, sublinhou que o Governo quer criar uma nova geração de empreendedores digitais. "Nós temos um objetivo claro, sermos um hub de inovação para a nossa sub-região e temos que trabalhar para isso", disse Lopes, acrescentando que esta visão do Governo tem que ser concretizada pelas empresas e o setor privado.

Orgulho nos jovens cabo-verdianos

"Tenho um tremendo orgulho dos jovens que estão cá. Sei que vai ser uma semana em que vão tirar todo o proveito. E, quando voltarem a Cabo Verde, vão passar esse conhecimento, porque são eles com toda a certeza que vão escrever o futuro do nosso país", acrescentou Lopes à DW África.

O governante acrescentou que Cabo Verde é dos poucos países africanos no Web Summit, cuja presença reduzida lamentou: "Há que mudar isso".