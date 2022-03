MEDIATECA

Cabo Verde: "Anjos da Noite" ajudam sem-abrigo na Praia

Todas as noites, técnicos e voluntários do projeto social "Anjos da Noite" oferecem refeições quentes àqueles que dormem nas ruas da Praia. O projeto da Câmara Municipal visa também a reintegração destas pessoas na sociedade e o reencontro com as famílias.