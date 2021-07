Cabo Delgado: Tropas ruandesas cientes dos riscos de represálias de terroristas

O porta-voz das Forças de Defesa do Ruanda, coronel Ronald Rwivanga, acalmou as preocupações dos ruandeses, e não só, sobre uma eventual retaliação por parte dos terroristas na província moçambicana de Cabo Delgado, informou esta quinta-feira (29.07) o diário ruandês The New Times.

"Sobre o medo de represálias, estamos prontos para isso", garantiu numa conferência de imprensa conjunta com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Vincent Biruta.

Rwivanga disse que as tropas sabiam que havia a possibilidade de serem alvos, mas garantiu que estão prontas para correr esse risco em nome da proteção aos civis.

"Nós nos comprometemos a proteger os civis onde quer que estejam. Isso é algo que decidimos como Governo", afirmou o coronel Rwivanga, citado pelo The New Times.

Vincent Biruta, ministro dos Negócios Estrangeiros do Ruanda

Avanços e material recuperado

Citando o exemplo da República Centro-Africana (RCA), que as tropas ruandesas ajudaram a pacificar, o militar referiu que a decisão do Governo é que sempre que houver civis em risco, participará através de acordos bilaterais ou da ONU.

Desde 24 de julho, as tropas ruandesas têm participado em operações contra a insurgência em Cabo Delgado. As forças ruandesas já estarão a ganhar terreno, recuperando algumas regiões em Cabo Delgado antes controladas por terroristas.

Segundo o The New Times, Awasse, um dos focos de atividades terroristas, perdeu mais de 11 atacantes. A região faz fronteira com os distritos de Mocímboa da Praia e Mueda.

As forças ruandesas terão também recuperado vários tipos de equipamento, incluindo pequenas metralhadoras, metralhadoras médias, RPG, pistolas e uma variedade de medicamentos, diz ainda o jornal ruandês.

"Até agora, não tivemos grandes baixas, exceto um pequeno ferimento, e ele também está a recuperar", informou o coronel Rwivanga.