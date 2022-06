MEDIATECA

"Cabo Delgado tornou-se uma negação do Estado de Direito"

Neste novo episódio do Reflexões Africanas, o sociólogo Elísio Macamo defende que embora os receios sobre a atuação de milícias em Cabo Delgado sejam justificados, pecam por passar por cima do problema de base: a insistência do governo moçambicano em querer resolver um problema político como se de um problema militar se tratasse.