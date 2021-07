Cabo Delgado: Portugal quer envolvimento de outros país da UE no apoio aos deslocados

O secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Portugal, Francisco André, pediu este sábado (03.07), em Cabo Delgado, o envolvimento de outros países da União Europeia (UE) no apoio a Moçambique face à violência armada no Norte do país.

"Moçambique e esta região em concreto estão neste momento a precisar de ajuda”, começou por dizer Francisco André, destacando que "são centenas de milhares de deslocados, em tempo de pandemia, e isso só se resolve com a atuação de todos”.

O dirigente português defendeu por isso ser importante que "outros estados europeus e fora da Europa se juntassem a nós neste esforço para ajudar as populações do país", declarou Francisco André.

Aquele responsável falava à comunicação social no Aeroporto Internacional de Pemba, no âmbito da chegada do primeiro avião de três que vão garantir a ponte aérea humanitária da UE para apoiar as populações afetadas pela violência armada em Cabo Delgado.

Chegada de deslocados à Pemba idos de Palma

Para Francisco André, a chegada do primeiro voo humanitário, organizado por Portugal e Itália, reflete a solidariedade dos povos daqueles países europeus para com a situação das populações afetadas pela violência em Cabo Delgado.

"É muito importante para o Governo português estar aqui a assinalar a chegada deste voo, sobretudo no final de um trimestre em que Portugal esteve em frente dos destinos da presidência do Conselho da União Europeia e que trabalhou bastante para colocar Moçambique como uma prioridade para política externa", declarou Francisco André.

Apoio de Bruxelas

Segundo o governante português, o apoio de Bruxelas a Moçambique pretende combinar várias vertentes, com destaque para a capacitação da juventude em Cabo Delgado e a formação militar de forças governamentais face às incursões de grupos rebeldes no norte daquela província.

"Isto mostra bem a mobilização que Portugal coloca para o apoio a Moçambique no plano europeu, além do apoio bilateral. Temos estado presentes desde a primeira hora e vamos continuar a reforçar o apoio", frisou.

António Supeia - Secretário de Estado de Cabo Delgado

A ponte aérea humanitária da UE para Pemba, norte de Moçambique, transportará perto de 15 toneladas de "equipamento que salva-vidas" e que visa "responder a necessidades humanitárias urgentes".

Os bens e equipamentos provém de contribuições específicas da Itália, de organizações como a Sant´Egídio, Oikos, Cuamm e, de Portugal, pela Unidade de Apoio Geral de Material do Exército, da CVP, Caritas e Tese.

O segundo voo da ponte aérea é esperado no domingo em Pemba, enquanto o terceiro chega no dia 09.

O secretário de Estado da província de Cabo Delgado agradeceu pelo apoio da UE, pedindo também o envolvimento de outros países, tendo em conta que "há muitas necessidades" face ao aumento do número de deslocados.

"Nós temos várias necessidades, sobretudo nas populações deslocadas. Elas estão a sair das suas terras de origem, não têm condições básicas de sobrevivência, alimentação nem abrigo", declarou António Supeia.