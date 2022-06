Cabo Delgado: População de Nkoe em debandada após tiroteios

Segundo fontes locais, a troca de tiros, entre rebeldes e forças governamentais, teve lugar esta quinta-feira (23.06).

"Os tiroteios começaram por volta das 06:00 (locais). Não sabemos ao certo se houve mortes, mas algumas casas foram incendiadas e, por isso, começamos a abandonar a aldeia", disse à Lusa um residente da comunidade que se refugiou em Pemba (capital provincial).

Outra fonte que vive em Macomia disse à Lusa que várias pessoas da comunidade de Nkoé decidiram procurar refúgio na vila sede do distrito.

"A sede de Macomia está cheia de pessoas que vêm de Nkoé", frisou a fonte.

Nas últimas semanas, os rebeldes que têm aterrorizado a província de Cabo Delgado tem estado a estender as duas ações para o centro e sul de Cabo Delgado, com destaque para o distrito de Ancuabe, que registou, desde 05 de junho, várias incursões dos grupos rebeldes, havendo o registo de uma nova vaga de cerca de 17 mil deslocados e um número de óbitos desconhecido.

Supõe-se que as ações em diferentes locais remotos do distrito de Ancuabe sejam desencadeadas por rebeldes em fuga da ofensiva militar que está em curso desde julho de 2021, com apoio internacional, no extremo norte de Cabo Delgado (distritos de Palma, Mocímboa da Praia e Muidumbe), na zona dos projetos de gás.

A comunidade de Nkoé, que alberga parte dos deslocados de Ancuabe, está a 30 quilómetros da aldeia de Nova Zambézia, distrito de Macomia, ao longo da estrada nacional 380, a única via asfaltada que liga o norte e sul de Cabo Delgado.