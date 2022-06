Cabo Delgado: ONG aponta exclusão em programa de desenvolvimento

Moçambique: As novas estradas do Niassa

Estrada Montepuez-Balama

As obras de reabilitação e asfaltagem de cerca de 130 km de estradas decorrem a todo gás para que este troço esteja pronto até fevereiro de 2020. Trata-se de uma via que liga a cidade de Montepeuez, em Cabo Delgado, até Balama, no Niassa. O objetivo é assegurar a ligação entre as duas províncias nortenhas, sobretudo do Niassa ao porto de Pemba, dinamizando as trocas comerciais.