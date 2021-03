Cabo Delgado: Mais de cinco milhões de pessoas terão acesso às unidades sanitárias

No ato que marcou o início oficial da semana de saúde na província de Cabo Delgado, a vice-ministra da Saúde de Moçambique, Lídia Cardoso, lembrou que naquela província nortenha houve uma redução em 33 por cento de número de crianças que frequentam às unidades sanitárias, daí a necessidade de intervir para reduzir impactos negativos na saúde e bem-estar das populações.

A fraca adesão da população aos serviços de saúde, nas palavras da Lídia Cardoso, deve-se às catástrofes naturais, como por exemplo, as cheias que atingiram alguns distritos, bem como os recorrentes ataques de insurgentes que estão a aterrorizar a província de Cabo Delgado.

Perto de um milhão de pessoas estão deslocadas e vivem, na sua maioria, em centros de reassentamento, devido aos ataques armados, o que as coloca suscetíveis de contrair diversas enfermidades. A representante dos parceiros de cooperação, Isabel Piruquito, diz que eventos desta natureza afetam negativamente famílias.

"A semana de saúde reveste-se de uma grande importância, principalmente nesta altura em que a província tem que redobrar os esforços para acolher as famílias deslocadas. A situação dos deslocados contribui para a degradação da situação sanitária das famílias, sobretudo para os grupos mais vulneráveis".

Lídia Cardoso, vice-ministra da Saúde de Moçambique

Controlo sanitário

Durante a semana de saúde, que decorre entre 22 a 26 de março, serão disponibilizados às crianças a vacina de rotina, suplementação com a vitamina A, desparasitação e triagem nutricional. Os adultos irão beneficiar de métodos de planeamento familiar, controle de hipertensão arterial, rastreio de cancro do colo do útero, de mama e também diagnósticos de tuberculose.

"Que esta campanha sirva para reforçarmos as nossas campanhas de saneamento básico, higiene e tratamento da água para revertermos a situação de diarreias e cólera em Cabo Delgado", disse o governador de Cabo Delgado, Valige Tauabo, que apelou a adesão da população.

Já o secretário de Estado na província, Armindo Ngunga, diz que se pretende assegurar "que o grupo alvo adira massivamente aos vários pacotes que serão oferecidos ao longo da semana provincial de saúde".

A campanha deverá abranger os distritos de Ancuabe, Chiure, Montepuez, Metuge, Mecufi, Pemba e ilha do Ibo.