Cabo Delgado: Levanta-se o véu dos bastidores da insurgência

O que se sabe hoje sobre os insurgentes que aterrorizam o norte de Moçambique desde finais de 2017? O estudo mais recente do Observatório do Mundo Rural (OMR), intitulado "Caracterização e organização social dos 'machababos' [insurgentes] a partir dos discursos de mulheres raptadas", revela que se trata de um grupo mais organizado e bem equipado do que se pensava.

Relatos de mulheres raptadas indicam que o seu destino são provavelmente redes de tráfico que chegam até à Europa e ao Golfo Pérsico e esse pode bem ser um mecanismo de financiamento dos insurgentes.

A DW África conversou com o autor do estudo, João Feijó, sobre os "tentáculos invisíveis", mas poderosos, do grupo terrorista. O investigador deixa ainda algumas sugestões para quebrar o "círculo vicioso de violência" em Cabo Delgado.

DW África: À semelhança de outros grupos terroristas que operam em África, os insurgentes no norte de Moçambique também começam a ser conhecidos pelo rapto de mulheres e raparigas. Já há indícios claros de que este grupo estará ligado a redes de tráfico humano no estrangeiro?

João Feijó, investigador do OMR

João Feijó (JF): O que existe neste momento são testemunhos de jovens mulheres que estiveram sequestradas por estes grupos localmente designados de machababos e que conseguiram fugir. Conseguimos perceber que há milhares de mulheres raptadas e que estão nestas zonas ocupadas pelos machababos. As que regressam dizem que, de facto, são acantonadas em grupos de 60 a 80 de forma provisória e que depois seguem para um destino final múltiplo, algumas vão para as bases e são esposas desses individuos, onde têm algumas funções logísticas, algumas até com funções militares, até mesmo de combate. Há relatos de mulheres a comandar tropas e com armas. Depois há um grupo de jovens meninas que diziam que tinham sido selecionadas para irem para a Tanzânia estudar. Presume-se que parte dessas meninas estejam envolvidas em rotas de tráfico internacional. Essa hipótese ganha alguma sustentabilidade que possa ser um mescanismo de financiamento do grupo armado.

DW África: E além disso há relatos de que os terroristas estão a recrutar crianças-soldado, a treiná-las para matar. É um cenário preocupante para Moçambique. Já se devia estar a pensar em apoio social em formas de desradicalizar as pessoas quando este conflito terminar?

JF: Claro que sim, é uma questão de trabalho, tal como aconteceu na guerra dos 16 anos entre a RENAMO e o Governo de Moçambique, onde numa determinada fase a guerra era feita por crianças e jovens soldados. Aqui estamos a ver que estes grupos recrutam crianças pré-adolescentes na casa dos 12-13 anos. Há relatos de treinos militares com catanas, há uma grande ideologização porque são doutrinadas com um discurso de ódio, de revolta e de viganças. E este jovens são depois protagonistas de assassinatos e os relatos são de que, quando há assaltos, muitos dos atacantes são adolescentes. Eventualmente poderá também haver rotas de tráfico para outras zonas. Há um grande mistério sobre o que se passa do outro lado, levanta apenas um bocadinho a cortina.

DW África: Do estudo que fez o OMR sabe-se agora que são muito mais organizados do que se pensava no início?

JF: O grupo foi se transformando, uma coisa era o grupo em 2017 no primeiro ataque em que atacavam aldeias isoladas, sobretudo com catanas. Mas a partir do ano passado este grupo adquiriu uma maior internacionalização, nota-se que têm mais treino, mais individuos a treiná-los taticamente e mais organização militar e capacidade de ocupação de sedes distritais. No ano passado ocuparam quatro sedes distritais: Mocímboa da Praia, Macomia, Quissanga e Muidumbe. E este ano fazem um ataque a Palma que era provavelmente a zona mais protegida de Moçambique. Conseguiram entrar por ali, durante dez dias estiveram em Palma e provacaram um grande impacto. Este grupo foi evoluindo em termos de capacidade bélica e de organização, foram aproveitando do facto de serem subestimados por parte das Forças de Defesa e Segurança e cresceram em capacidade.

Deslocados internos em Metuge

DW África: Este estudo também aborda um aspeto militar que é a capacidade de resposta das forças moçambicanas, que também têm gerado violênca. Que recomendações o OMR deixa para as populações que sofrem com este círculo vicioso?

JF: A questão é que agora temos que interromper este círculo de violência, porque as pessoas saem fugidas e quando chegam aos locais de reassentamento enfrentam a desconfiança das FDS, que é normal que desconfiem. Depois enfrentam o problema da reintegração, da ajuda alimentar - há muitos relatos de injustiça da distribuição de alimentos -, sofrem problemas depois de integração. Então, entra-se aqui num círculo vicioso de pobreza, porque as pessoas muitas vezes chegam a um ponto em que não têm nada a perder. Muitas vezes preferem voltar para os locais onde estavam, tornando-se facilmente recrutáveis por outros. Não sabemos quais são os tentáculos que eles têm porque estão muito invisíveis, mas a verdade é que eles existem. A melhor estratégia de contrainsurgência seria precisamente o desenvolvimento económico. Estudar envolver os líderes locais com capacidade de influência nas populações e envolvê-los localmente como mediadores, como individuos que pudessem de alguma forma resgatar os jovens que estão do outro lado, oferecendo-lhes amnistias e capacidade de reintegração.