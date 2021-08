Cabo Delgado: Inconstância de grupos extremistas dificulta diálogo

Der Gouverneur der mosambikanischen Provinz Cabo Delgado, Valige Tauabo, verteidigte an diesem Montag (18.08.), dass die ständigen Veränderungen in der Genese der in der Region operierenden Terrorgruppen es schwierig machen, ihre Beweggründe zu verstehen und die Möglichkeit eines Dialogs auszuschließen.

Laut Tauabo gibt es keine Möglichkeit zum Dialog, auch nicht zu wissen, wer an der Spitze steht und was die Gruppe will. "Der Terrorist ist im Wald und wir haben keine Kontakte. Das gibt es nicht", erklärte der Gouverneur Lusa.

Für Tauabo erschweren die ständigen Veränderungen der bewaffneten Gruppen, die seit 2017 Angriffe in der Provinz Cabo Delgado verüben, ihre wahren Beweggründe. Stellt klar, dass sich die Gründe jedes Mal ändern, wenn Sie versuchen, das Profil und die Ursachen, die sie bewegen, zu verstehen.

"Sie maskieren sich im Format religiöser Motive und nach einer Weile wechseln sie die Bühne und treten in die Ethnien ein. Wenn sie feststellen, dass sie untersucht werden, wechseln sie zu kulturellen Themen oder beziehen sich auf den Reichtum, den wir haben", argumentierte Valige Tauabo.

Die Priorität

Der Gouverneur der Provinz Cabo Delgado ist sich bewusst, dass es keine Möglichkeit gibt, die Motivationen dieser Gruppen isoliert zu lesen, da es eine Reihe von Faktoren gibt, mit denen diese Elemente versuchen, ihre Handlungen zu rechtfertigen.

Como consequência da violência, o deslocamento da população e a subnutrição tem sido problemas constantes

Die derzeitige Priorität der mosambikanischen Exekutive sei es, den mehr als 800.000 Menschen zu helfen, die durch den bewaffneten Konflikt im Norden der Provinz Cabo Delgado vertrieben wurden. "Wir machen uns Sorgen um unsere Bevölkerung", sagte der Gouverneur.

Die Möglichkeit, mit terroristischen Gruppen zu verhandeln, wurde in jüngster Zeit von einigen Teilen der mosambikanischen Gesellschaft angesprochen, darunter auch von Joaquim Chissano. Anfang dieses Monats schlug der ehemalige Präsident Mosambiks der Regierung vor, die Möglichkeit eines Dialogs mit bewaffneten Gruppen in Erwägung zu ziehen.

Wer ist zuständig?

Es gab nie eine offizielle Offenlegung der Identitäten und Behauptungen terroristischer Gruppen in Cabo Delgado. Laut einer kürzlich vom US-Außenministerium vorgelegten Analyse und einer Studie des Rural Environment Observatory (OMR) werden die Gruppen jedoch von einer Person namens Bonomade Machude Omar, auch bekannt als Abu Sulayfa Muhammad und Ibn Omar ., angeführt .

Laut einer Erklärung des US-Außenministers Antony Blinken Anfang des Monats wird Omar den Angriff auf das Hotel Amarula bei der Invasion von Palma am 24. März dieses Jahres angeführt haben. Omar soll auch "für Anschläge in der Provinz Cabo Delgado in Mosambik und in der Region Mtwara in Tansania" verantwortlich gewesen sein.

Auswirkungen extremistischer Präsenz

Bewaffnete Angriffe haben laut dem ACLED-Konfliktregistrierungsprojekt bereits mehr als 3.100 Tote und nach Angaben der mosambikanischen Behörden mehr als 817.000 Vertriebene gefordert.

Der Kampf gegen die Aufständischen erhielt neuen Schwung, als vor 10 Tagen gemeinsame Kräfte aus Mosambik und Ruanda die strategische Hafenstadt Mocímboa da Praia zurückeroberten. Der Ort war seit über einem Jahr in Rebellenhänden.

Neben Ruanda hat Mosambik nun die Unterstützung einer Militärmission der Southern African Development Community (SADC) in einem am 23. Juni genehmigten Mandat einer "Joint Force in Alarm". Infolgedessen sind bereits Militärs aus einigen Mitgliedsländern vor Ort.