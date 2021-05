Cabo Delgado: FRELIMO apela a mobilização geral contra o terrorismo

"Os ataques terroristas em Cabo Delgado desafiam todos os moçambicanos, independentemente da tribo, etnia, raça e religião, a empenhar-se contra esta barbárie", afirmou o chefe da bancada da Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO), Sérgio Pantie, no encerramento da sessão parlamentar, esta sexta-feira (14.05).

Os moçambicanos, prosseguiu Pantie, têm "a responsabilidade primária da defesa da soberania", sendo que os parceiros internacionais irão complementar a luta contra os grupos armados que protagonizam ataques na região norte do país.

Quase um milhão de pessoas em risco de fome severa no norte de Moçambique

"O problema do terrorismo em Cabo Delgado é um problema de Moçambique, mas é também da região da África Austral e cada país deve assumir as suas responsabilidades", enfatizou Sérgio Pantie.

O chefe da bancada da FRELIMO defendeu o apetrechamento e modernização das Forças de Defesa e Segurança (FDS) para estarem à altura dos desafios de segurança, manifestando confiança na vitória final contra o "terrorismo".

"Unidos, vamos vencer o terrorismo, a nossa soberania é inalienável", destacou.

Sérgio Pantie também exortou a sociedade moçambicana a reforçar a solidariedade para com as vítimas da violência armada na província de Cabo Delgado.

Após três meses de reuniões plenárias, a terceira sessão da legislatura (e primeira do ano civil) terminou hoje.

As reuniões plenárias ordinárias regressam em outubro, caso não seja convocada qualquer sessão extraordinária, nos termos da lei e do regimento do órgão.

"Que soberania é essa que deixa o povo morrer?"

A Resistência Nacional Moçambicana (RENAMO), principal partido da oposição, e o Movimento Democrático de Moçambique (MDM), terceira força na Assembleia da República, criticaram o executivo na condução da luta contra os grupos insurgentes na província de Cabo Delgado, durante os discursos de encerramento da sessão parlamentar.

"Os masoquistas deixam o povo morrer e depois pedem apoio internacional. Quem sofre com a guerra em Cabo Delgado é o povo e os membros do Governo não mandam os filhos para combater", disse o líder da bancada da RENAMO, Viana Magalhães.

Magalhães acusou o executivo de ter usado o argumento da defesa da soberania para recusar o apoio internacional para o combate aos grupos armados que atuam no norte de Moçambique.

"Que soberania é essa que deixa o povo morrer?", questionou.

O chefe da bancada da RENAMO classificou a reação inicial do executivo aos ataques em Cabo Delgado - que começaram em 2017 - como uma "inação" centrada no argumento de clivagens entre setores do islão nos distritos afetados pela violência, ignorando a vulnerabilidade dos jovens ao aliciamento pelo extremismo, devido "à pobreza extrema".

Quanto custa a guerra?

Por seu turno, o MDM acusou o executivo de "falta de transparência" nos custos com a guerra em Cabo Delgado, imputando à Assembleia da República responsabilidades na conduta do executivo.

"Questionar os custos e gastos financeiros na contratação de empresas de segurança para fazer face à situação militar que se vive na província de Cabo Delgado não é nenhuma abordagem de estratégia militar. Nós entendemos que a abordagem da situação militar de Cabo Delgado deve ser holística, envolvendo todos os saberes", afirmou o líder da bancada do MDM, Lutero Simango.

Simango rebatia o argumento já apresentado pelo Governo, quando questionado pelos custos, de que a "estratégia militar" em Cabo Delgado não pode ser discutida em público.

"É por demais estranho que enquanto parlamentares, no nosso país, estejamos sujeitos a autocensura na abordagem de problemas que afetam militarmente a província de Cabo Delgado e quanto a inquietações legítimas do envolvimento de empresas privadas de segurança com caráter militar e bélico", declarou Lutero Simango.

O combate ao "terrorismo", prosseguiu, está a ser conduzido com opacidade e pode criar condições para a corrupção, como aconteceu com o "escândalo das 'dívidas ocultas'".

"Esperamos que amanhã não sejamos surpreendidos com outras operações financeiras sem conhecimento da Assembleia da República, pois entendemos que a presença destas empresas [de segurança privada] não é grátis, tem custos e dividendos", afirmou Lutero Simango.

O líder da bancada do terceiro partido moçambicano referia-se ao envolvimento assumido pela empresa de segurança privada sul-africana Dick Advisory Group (DAG) na guerra contra os grupos armados em Cabo Delgado.

A firma anunciou no início de abril ter deixado o território moçambicano, porque o executivo não renovou o contrato que com ela mantinha.