Cabo Delgado: Deslocados já regressam às origens em Muidumbe

A população que tinha fugido das aldeias assoladas pelo extremismo violento em Muidumbe, norte da província moçambicana de Cabo Delgado, está a regressa às zonas de origem, mercê da melhoria da situação de segurança.

A garantia é do administrador distrital, Saide Ali Shabane, que anuncia também ao retorno da atividade produtiva nas referidas aldeias.

"A população está a regressar de forma tímida”, revela Shabane para quem "neste momento, praticamente em todas aldeias a população já regressou”.

Regressados dedicam-se à agricultura

Para o dirigente, o regresso às zonas de origem deve se à garantia da segurança, mas alerta Saide Ali Shabane "em algumas aldeias, a segurança ainda carece de maior controle”.

De regresso às origens a população está empenhada na produção agrícola.

Entretanto, apesar desse retorno, nem todos os serviços públicos funcionam em pleno no distrito de Muidumbe.

O administrador local garantiu à comunicação social na semana finda que a situação poderá ser ultrapassada num curto espaço de tempo.

"A máquina administrativa ainda não é abrangente. Mas dentro de algum tempo creio que poderá estar a funcionar plenamente”, garante Shabane.

Reabertura de escolas

Várias escolas no distrito de Muidumbe haviam sido encerradas devido aos ataques terroristas.

Saide Ali Shabane, administrador de Muidumbe

De acordo com o administrador distrital, Saide Shabane, em 2021, apenas três estabelecimentos de ensino funcionaram no distrito, mas com o regresso dos residentes às aldeias de origem outras 17 escolas vão reabrir para atender a demanda.

"Isso significa que as aldeias estão em condições para reabrirmos as escolas”, disse o administrador local, justificando que "já fizemos um estudo de viabilidade da população regressada, tem lá as crianças para poderem abraçar o ensino.”

Respeito aos cidadãos

Na semana finda, o comandante-geral da Polícia da República de Moçambique (PRM), Bernardino Rafael, visitou o distrito de Mocimboa da Praia, também assolado severamente pelas incursões terroristas.

Bernardino Rafael orientou os agentes da polícia a tratarem com respeito os cidadãos, no momento em estas regressam às suas zonas de origem depois do restabelecimento do clima de segurança.

O militares chamados a respeitar a população

"Quando estamos a acompanhar as colunas que transportam os bens e a população para irem ver os seus bens perdidos, temos que respeitar essa população”, instou Rafael.

O Comandante -geral da PRM lembra que "a nossa essência é garantir o bem-estar daquela população e é uma obrigação respeitá-la, não é nenhum pedido”.

E porque o combate ao terrorismo ainda continua em Cabo Delgado, Bernardino Rafael, considerou as populações locais, de parceiras para vencer o inimigo, porque segundo explicou "são aquelas que podem nos avisar onde é que está o inimigo, onde é que se movimentam os malfeitores, os terroristas e os informantes”, concluiu.