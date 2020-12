Cabo Delgado: Abatidos 37 insurgentes em operações na última semana – Polícia

Exposição: "Cabo Delgado é Moçambique, Moçambique é Cabo Delgado"

Apoio às vítimas de Cabo Delgado

"O nosso intuito é direcionar o que vamos render de cada obra, 50% vai para as necessidades que há em Cabo Delgado e as necessidades são muitas neste momento. Vamos tentar delinear as prioridades: máscaras, desinfetantes, material de higiene para as senhoras, fraldas para as crianças, capulanas, arroz e feijão", esclarece o artista plástico "Chicken", promotor da iniciativa.