Cabo Delgado: 14 mortos em ataque de grupo armado em Ancuabe

"Aconteceu massacre em Nacuale, os terroristas mataram cerca de 14 pessoas, incluindo crianças", disse à Lusa, uma fonte da autoridade local, a partir da localidade de Sunate, Silva Macua.

As mortes ocorreram na noite de domingo (17.11), quando o grupo invadiu a comunidade, a mais de 20 quilómetros da sede do distrito de Ancuabe, com disparos indiscriminados contra civis.

Para além dos civis, a fonte acrescentou que houve pelo menos um 'namparama' (paramilitar) morto durante o ataque, bem como feridos entre membros da Força Local e terroristas.

"Tenho informações de que houve feridos de ambos os lados, até com probabilidade de os terroristas terem baixas", disse outra fonte a partir da sede distrital de Ancuabe.

Desde o relato da presença de terroristas, na semana passada, no distrito de Meluco, três comunidades, casos de Xaxaxa, Minhanha e Chicomo, a 60, 33 e 50 quilómetros da sede de Meluco, respetivamente, sofreram ataques dos insurgentes.

A província de Cabo Delgado, rica em gás, enfrenta uma rebelião armada com ataques reclamados por movimentos associados ao grupo extremista Estado Islâmico, desde 2017.

O último grande ataque deu-se em 10 e 11 de maio, na sede distrital de Macomia, com cerca de uma centena de insurgentes a saquearem a vila, provocando vários mortos e fortes combates com as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique e militares ruandeses, que apoiam Moçambique no combate aos rebeldes.