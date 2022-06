Cabinda: Julgamento de ativistas adiado por ausência de juíza

"Fomos informados no tribunal que a juíza responsável pelo processo está ausente. Não foi remarcada nova data, disseram-nos apenas que na próxima semana poderemos saber de uma nova data", disse esta quinta-feira (02.06) Carlos Manuel Vemba, presidente do (MIC), em declarações à agência de notícias Lusa.

Estava previsto para hoje o início do julgamento dos ativistas António Tuma e Alexandre Dunge, membros do MIC, detidos no dia 6 de outubro de 2021, acusados dos crimes de rebelião, perturbação do funcionamento das instituições públicas, grupo terrorista e associação criminosa.

Segundo Carlos Vemba, a organização não conseguiu constituir um advogado para os arguidos, tendo, entretanto, havido "solidariedade de alguns advogados que garantiram que estariam presentes no tribunal".

Assistir ao vídeo 01:57 Cabinda: "Medo, isso é coisa do passado!"

Carlos Vemba manifestou-se confiante que até à próxima semana consigam constituir a defesa dos seus membros. "Caso não, teremos que caçar apenas com o gato [advogados oficiosos]", referiu.

Situação dos ativistas

Os dois ativistas foram detidos há oito meses, encontrando-se ainda privado de liberdade António Victor Tuma, secretário adjunto para a informação do MIC, e em liberdade provisória, desde maio deste ano, Alexandre Dunge, por razões de saúde.

De acordo com o presidente do MIC, o ativista Alexandre Dunge, que foi libterado com termo de identidade e residência, não compareceu hoje em tribunal devido ao seu estado de saúde.

"A saúde dele ainda inspira cuidados, está muito debilitado, até ao momento ele não consegue manter-se de pé por muito tempo e de igual modo não consegue sentar-se por um longo tempo, então a forma mais confortável é deitado", explicou.

Na altura da detenção dos dois ativistas, em declarações à Lusa, o secretário para a Informação e Comunicação do MIC, Sebastião Macaia, disse que nos três meses anteriores, juntamente com o seu adjunto, António Tuma, vinham realizando campanhas políticas, através das redes sociais, apelando aos naturais daquela província petrolífera de Angola para não participarem das eleições gerais previstas para agosto deste ano, defendendo um referendo para a resolução da situação de Cabinda.