Cabinda: Falta combustível às promessas do MPLA

O Governo do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA)em Cabinda promete levar a cabo vários projetos habitacionais em todos os munícipios da província. Entre eles, constam três mil moradias e quinhentos apartamentos distribuídos em todos os quatro munícipios da província, nomeadamente Belize, Buco-Zau, Cacongo e a sede Cabinda.

A província de Cabinda deveria ser a primeira contemplada com a construção de uma centralidade desde o Governo do ex-Presidente José Eduardo dos Santos, mas a promessa não se efetivou. O MPLA, entretanto, afirma que a construção está na fase de contratação.

Marcos Nhunga, primeiro-secretário do MPLA em Cabinda, diz que há grande preocupação sobre quando os projetos serão iniciados.

"O que tem estado a nos preocupar é quando se dará o início. Mas nós sabíamos que as três mil casas serão construídas. Os quinhentos apartamentos serão construídos também. A centralidade vai ser um facto cá em Cabinda," afirma.

Ver para crer

Ativistas e a oposição estão céticos em relação às promessas, por entenderem que não têm pernas para andar.

O ativista Geraldo Costa diz que falta transparência em Cabinda. Isso porque as grandes infraestruturas concebidas há bastante tempo, como o Pólo Industrial de Fútila, o campus universitário e outros, ainda não conheceram a sua finalização.

"Não sei como o Presidente de Angola virá a Cabinda fazer a sua campanha eleitoral, porque todas as promessas não foram cumpridas. Estamos a falar do Pólo Industrial de Fútila, que não saiu, o campus universitário e o aeroporto, que não saíram. Nenhum projeto do MPLA saiu até agora," conclui.

Já o secretário provincial da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA)em Cabinda, José de Lembre Gringo Júnior, diz que a grande preocupação neste momento não tem a ver com as promessas, mas com a reforma urgente na Comissão Nacional Eleitoral (CNE), para que se evite fraudes nas eleições.

"A CNE deve ser reformada. A partir do topo para baixo. Não se pode falar de legalidade quando há mais pessoas do MPLA na CNE," considera.

Plataformas de exploração de petróleo na costa de Cabinda

O paradoxo do combustível

À descrença nas promessas soma-se a escassez de combustível que está a afetar a população da província angolana que tanto petróleo produz. Um paradoxo inexplicável, segundo Gringo Júnior.

"Cabinda é uma província que produz petróleo há muitos anos. É Cabinda que sustenta o Orçamento Geral do Estado. O povo de Cabinda não sabe quantas empresas petrolíferas funcionam aqui no seu solo pátrio. Não conhecem qual é o número de poços para que o povo também possa fazer cálculos dos dez por cento," avalia.

O cenário é desolador nas bombas de combustíveis. Muitas pessoas passam longas horas à espera, outras passam noites para conseguirem abastecer as viaturas. Os automobilistas questionam a razão da crise recorrente numa terra produtora de petróleo.

Maria Mode, uma das automobilistas que teve de aguentar mais de duas horas numa fila para abastecer o seu automóvel, lamenta a situação e diz que há negócios obscuros em certos postos de abastecimentos.

"É uma lástima. Nós, em Cabinda, temos tido sempre este problema de combustível. Pelo que não seria a província de Cabinda a viver esta situação. Temos constatado que alguns terceiros que fazem contrabando de combustível é que são priorizados," declara.

Já Carlos Alberto Bety diz que a escassez de combustível não se justifica. Este automobilista é da opinião que a falta de fiscalização tem sido um dos grandes empecilhos.

"A fiscalização peca muito pelo facto de os mesmos fiscalizadores estarem nos mesmos negócios," conclui.