Cólera matou 101 pessoas desde setembro em Moçambique

Pelo menos 101 pessoas morreram e outras 15 mil foram internadas devido a cólera desde setembro do ano passado em Moçambique, indica um documento do Ministério da Saúde.

No total, Moçambique contabiliza 22.982 casos de cólera desde setembro do ano passado, 500 dos quais registados nas últimas 24 horas, refere a atualização da Direção Nacional de Saúde Pública.

As províncias de Niassa, Tete, Sofala e Zambézia estão entre as mais afetadas pela doença, cuja taxa de letalidade está nos 0.4%, segundo os dados do Ministério da Saúde.

O Governo moçambicano, em coordenação com a Organização Mundial da Saúde (OMS), começou em fevereiro uma campanha de vacinação contra cólera, prevendo abranger mais de 720 mil pessoas em todo o país.

Segundo dados da organização, a OMS desembolsou 856 mil dólares (811 mil euros) para apoiar a resposta contra o surto de cólera em Moçambique, além de suprimentos médicos e medicamentos.

A cólera é uma doença que provoca fortes diarreias, que é tratável, mas que pode provocar a morte por desidratação se não for prontamente combatida - sendo causada, em grande parte, pela ingestão de alimentos e água contaminados por falta de redes de saneamento.

Moçambique, considerado um dos países mais severamente afetados pelas alterações climáticas no mundo, está em plena época chuvosa e ciclónica, que ocorre entre os meses de outubro e abril, com ventos oriundos do Índico e cheias com origem nas bacias hidrográficas da África Austral.