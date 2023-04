Cólera faz vítimas mortais na província de Nampula

Todos os dias, 15 novos pacientes dão entrada no Centro de Tratamento de Cólera no distrito de Nacala, de acordo com dados das autoridades. Duas pessoas morreram, vítimas da doença, outras 32 estão internadas.

O medo é que a cólerase alastre ainda mais, afirma Selma Xavier, médica-chefe na província de Nampula.

"Por enquanto, é só Nacala-Porto [o distrito afetado], mas como nós fazemos vigilância ativa diária e semanal, estamos agora com quatro distritos a merecer a nossa atenção, os distritos de Malama, Murrupula, Moma e Liupo. Merecem a nossa atenção porque têm o registo de aumento de casos de diarreia", disse.

Em todo o país, um total de 122 pessoas morreram e outras 17.762 foram internadas devido à cólera, desde setembro do ano passado, segundo os dados mais recentes do Ministério da Saúde.

Crise de água potável

O primeiro caso da doença foi confirmado há duas semanas, em Nacala-Porto. No distrito, há uma grave crise de água potável. A população consome água dos poços e das chuvas.

Populares queixa-se da falta de distribuição de purificadores de água Foto: Sitoi Lutxeque/DW

O morador Celso Fernando lamenta a falta de distribuição de purificadores de água, que, normalmente, é feita pelas autoridades sanitárias, sobretudo no período chuvoso.

"A cólera no distrito de Nacala é preocupante e a situação piora porque temos problemas de água. Antigamente, o governo distribuía "Certeza" para purificar a água, mas deixou de o fazer e nós não temos condições de comprar, com esta situação da crise financeira", lamentou.

Governo promete medidas

O chefe do Departamento de Saúde Pública na Direção Provincial de Saúde de Nampula, Geraldino Avalinho, garante que o setor está a trabalhar para eliminar a cadeia de transmissão da doença. Uma das ações é a sensibilização e distribuição da "Certeza", o purificador de água.

"A população já está a perceber [a gravidade] desta situação, e os pacientes que recebemos em estado grave de desidratação, depois de estabilizados, passam a ser membros do grupo dos ativistas para fazer perceber que a doença existe e mata", afirmou.

Mas ainda há muita desinformação. Segundo o Jornal Rigor, uma publicação editada na cidade de Nampula, a 9 de março, populares furiosos vandalizaram residências de líderes comunitários em Nacala, acusando-os de estarem envolvidos na propagação de doenças diarreicas.

O chefe do Departamento de Saúde Pública na Direção Provincial de Saúde de Nampula diz que combater a desinformação é uma prioridade. "Estamos a tentar ao máximo criar a ligação [com as comunidades] para que o nível de desinformação no distrito seja baixo e, acima de tudo, consigamos eliminar os rumores que possam levar a uma situação de conflitos na comunidade", concluiu.