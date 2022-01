Burkina Faso: União Africana suspende atividades do país na organização

"O Conselho decide, em conformidade com todos os instrumentos relevantes da UA [...], suspender a participação do Burkina Faso em todas as atividades da UA, até ao restabelecimento efetivo da ordem constitucional no país", anunciou a organização na sua conta Twitter esta segunda-feira (31.01).

A medida segue-se a uma decisão da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) de suspender o país da África Ocidental de todas as suas instituições, após uma cimeira virtual extraordinária que decorreu na sexta-feira (28.01).

A CEDEAO - um bloco regional de 15 países - também exigiu a libertação do Presidente do país, Roch Marc Christian Kaboré, deposto pelos autores do golpe de Estado e, alegadamente, detido.

Nenhuma das organizações optou até agora por sanções contra o Burkina Faso, no entanto, a CEDEAO poderá considerar essa hipótese na próxima cimeira, desta vez presencial, marcada para 3 de fevereiro em Acra, capital do Gana, país que detém a presidência rotativa da organização.

Uma delegação de chefes da diplomacia da CEDEAO deveria chegar hoje a Ouagadougou, capital do Burkina Faso, para conversações com membros da junta que se encontra no poder há uma semana.

Roch Kaboré, Presidente deposto do Burkina Faso

Militares no poder

Os militares tomaram o poder no Burkina Faso em 24 de janeiro, após um tiroteio intenso em vários quartéis militares, em Ouagadougou e outras cidades, incidentes inicialmente descritos como um alegado motim para exigir melhoria das condições nas Forças Armadas.

O golpe de Estado foi confirmado, depois, por membros da junta militar em declarações na televisão estatal RTB, anunciando que tinham deposto o Presidente Roch Kaboré - que acabou por se demitir numa carta manuscrita - e outras medidas, tais como a dissolução do governo e do parlamento e a suspensão da constituição.

Na quinta-feira passada (27.01), um dia antes da cimeira da CEDEAO, e na sua primeira mensagem televisiva à nação desde o golpe de Estado, o líder dos militares naquela ação, o tenente-coronel Paul Henri Sandaogo Damiba, advertiu que a "normalidade constitucional" só regressará quando as condições estabelecidas pelo povo do Burkina Faso forem cumpridas.

O golpe de Estado surgiu depois de uma escalada de manifestações, nos últimos meses, em protesto contra a insegurança no país provocada pela violência dos ataques terroristas.

O Burkina Faso sofre com os ataques terroristas desde 2015, imputados a grupos aliados à Al-Qaida e ao Estado Islâmico, que já causaram mais de 1,5 milhões de deslocados internos, de acordo com o Governo do país.

O golpe de Estado no Burkina Faso é o quarto na região da África Ocidental, após os dois no vizinho Mali (em agosto de 2020 e maio de 2021), um país que também sofre do flagelo do terrorismo, e um na Guiné-Conacri (em setembro de 2021).