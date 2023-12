Burkina Faso e Níger anunciam saída do G5 Sahel

As autoridades militares do Burkina Faso e do Níger anunciaram a sua saída, com efeitos imediatos, do grupo G5 Sahel, tal como fez o Mali em maio de 2022.

Num comunicado divulgado pela agência noticiosa oficial burquinabense AIB, os chamados "governos de transição do Burkina Faso e da República do Níger, afirmam que, após uma avaliação aprofundada, decidiram, na sua plena soberania, retirar-se de todos os órgãos e autoridades do G5 Sahel".

A decisão entrou em vigor no dia 29 de novembro, de acordo com uma nota publicada hoje.

De acordo com a mesma nota, os dois países entendem que esta organização caiu sob "o controlo de parceiros estrangeiros que trabalham para os seus próprios interesses na destituição dos sahelianos" e recordam que o Mali já abandonou o grupo "pelas mesmas razões".

"Por conseguinte, queremos deixar absolutamente claro que o Burkina Faso e a República do Níger assumiram a responsabilidade histórica de se retirarem desta organização", acrescenta o comunicado ao qual a agência Europa Press teve acesso.

Criado em 2014 com cinco países - o Mali, a Mauritânia, o Chade, o Burkina Faso e o Níger -, o G5 do Sahel é um grupo institucional de coordenação e acompanhamento da cooperação regional para as políticas de desenvolvimento e segurança, designadamente para a luta contra organizações 'jihadistas'.

O Mali já tinha anunciado a sua saída da cooperação militar em maio do ano passado.

Com a saída do Burkina Faso e do Níger, apenas o Chade e a Mauritânia continuam a pertencer a uma aliança, agora praticamente dissolvida.