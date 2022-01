Burkina Faso: Delegação da CEDEAO prepara visita ministerial ao país

"A delegação chegou a Ouagadougou esta manhã, já realizou uma sessão de trabalho à porta fechada e não está prevista nenhuma declaração", noticiou este sábado, (29.01), a agência francesa de notícias, a France-Presse (AFP), citando uma fonte de segurança.

De acordo com esta fonte, a delegação da CEDEAO é composta por representantes do Benim, do Togo e do Gana e é chefiada pelo Comissário para a Paz e Segurança da CEDEAO, o diplomata beninês Francis Behanzin.

A visita desta delegação serve para "avaliar a situação antes da chegada da outra missão, na próxima semana", acrescentou a fonte citada pela AFP, referindo-se à delegação ministerial da CEDEAO que deverá chegar à capital do Burkina Faso na segunda-feira.

Na altura da decisão da suspensão, na sexta-feira, a CEDEAO exigiu a libertação do presidente destituído, Roch Marc Christian Kaboré, que se encontra em prisão domiciliária, bem como de outros altos funcionários presos, disse à AFP um participante na reunião, sob condição de anonimato.

Novo homem forte do Burkina, tenente-coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba

Mais sanções à vista

A próxima cimeira estudará os relatórios destas missões e decidirá se devem ser impostas mais sanções, à semelhança do que aconteceu com o Mali e a Guiné-Conacri, países igualmente suspensos pela CEDEAO após os militares terem tomado o poder.

Na quinta-feira à noite, no seu primeiro discurso desde que assumiu o poder na segunda-feira, o novo homem forte do Burkina, tenente-coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba, afirmou na televisão nacional que o seu país "precisa dos parceiros mais do que nunca".

Damiba disse compreender as "dúvidas legítimas" suscitadas pelo golpe, e assegurou que o Burkina Faso "continuará a respeitar os seus compromissos internacionais, particularmente no que diz respeito ao respeito pelos direitos humanos".

O líder militar disse ainda que a independência do poder judicial será "assegurada".

Damiba comprometeu-se igualmente com o "regresso [do país] à vida constitucional normal", "quando as condições estiverem reunidas", mas não deu a conhecer qualquer agenda nesse sentido.

A insurreição militar começou no domingo em vários quartéis no país, incluindo na capital burquinabê, Ouagadougou, a seguir a uma manifestação que fez sair à rua milhares de protestantes contra a insegurança criada pela violência de vários grupos extremistas islâmicos e pela incapacidade das forças armadas do Burkina Faso responderem a um problema que se agrava desde 2015, precisamente o ano da chegada de Kaboré ao poder.