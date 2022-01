Internacional

Burkina Faso: Celebrações pro-junta nas ruas de Ouagadougou

Centenas de pessoas saíram às ruas da capital Ouagadougou, numa manifestação de apoio à nova junta militar do Burkina Faso, após a detenção do Presidente Roch Kaboré e a dissolução do Governo. O golpe foi amplamente condenado fora do Burkina Faso, mas muitos burkinabés saúdam a tomada do poder.