RB Leipzig 3-0 Borussia Dortmund

A lei do "ex" voltou à Bundesliga. Marco Rose, ex-treinador do Borussia Dortmund, foi contratado pelo RB Leipzig esta semana e logo na estreia, goleada frente à antiga equipa. Aos seis minutos, Willi Orban (foto) fez o 1-0. Em cima do intervalo, Szoboszlai dobrou o marcador com um golaço. Já no segundo tempo, Haidara fechou o marcador em 3-0.