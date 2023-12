Bundesliga: Quem para o comboio do "maquinista" Xavi Alonso?

A 19 de agosto de 2023 soava o apito. Era arranque da época 2023/24 da Bundesliga. Começava a imparável caminhada do Bayer Leverkusen, sob condução do técnico espanhol Xavi Alonso, 42 anos.

O conjunto do Bayer Arena não sabe o que é perder na Bundesliga em 16 jornadas. Também saiu 100% vitorioso na fase de grupos da Liga Europa e está imparável na Liga da Alemanha.

Em todas as competições esta época o Bayer Leverkusen realizou 25 jogos. Ganhou 22 e empatou 3.

Só na Bundesliga, soma 46 golos marcados e apenas 12 sofridos. É líder do campeonato com 42 pontos.

Regresso em grande para Patrik Schick Foto: Moritz Müller/IMAGO

Nesta quarta-feira (20.12), os "farmacêuticos", golearam em casa o Bochum, por 4-0. Patrick Schick vestiu-se de Pai Natal para distribuir golos em jeito de presentes para os adeptos da sua equipa e apontou um hat-trick (30´, 32´e 45+2´). Foi também um regresso em grande do checo que há 14 meses não jogava por causa de uma lesão.

Aos 69 minutos, o nigeriano Victor Boniface também entrou na festa. Apontou o seu 10º golo da Bundesliga, fixando o resultado final em 4-0.

Na luta pela liderança do campeonato, o Bayern de Munique venceu fora de casa nesta quarta-feira, o Wolfsburg por 1-2. E vai para a pausa do inverno em 2º lugar com 38 pontos, com um jogo em atraso.

Na 3ª e 4ª posições estão as equipas de Estugarda (35 pontos) e RB Leipzig (33 pontos).

Estendam-lhe o tapete vermelho

Chegou esta época à Bundesliga e está a fazer história. Chama-se Harry Kane. O inglês de 30 anos ao serviço do Bayern de Munique é o artilheiro da prova com 21 golos.

Harry Kane, o "atirador" de elite Foto: Tom Weller/dpa/picture alliance

Passa a ser o terceiro jogador na história da Bundesliga a atingir a marca de 20 golos na primeira metade do campeonato. Gerd Müller na época 1968/69 marcou 20 tentos. O record pertence a Robert Lewandowski. O polaco marcou 22 golos ainda nas primeiras 17 jornadas da Bundesliga, na temporada 2021/2022.

Para já, Harry Kane está isolado no topo, com mais quatro golos sobre o segundo melhor marcador da Bundesliga, Serhou Guirassy (17).

Natal antecipado em Berlim

Com duas pancadas (2 golos), o União Berlim "eliminou" o bode do FC Colónia, que viajou de Colónia para exibir o seu bigode no estádio An der Alten Försterei, na capital alemã.

Há menos de uma semana para o dia de Natal, a festa de celebração foi antecipada em Berlim. E foi acompanhada por uma "caldeirada" de bode. Houve festa rija, nesta quarta-feira (20.12), em Berlim.

E não é para menos. O União Berlim, que não tem estado na Bundesliga, voltou a somar 3 importantes pontos em casa. Já tinha sido assim na jornada 14, quando venceu por 3-1 ao Borussia Mönchengladbach. Mas na jornada passada, perdeu fora por 3-0.

Com a vitória desta quarta-feira (20.12), Nenad Bjelica respira de alívio. Vai para a pausa de Natal fora da linha de despromoção (15º), com 13 pontos.

No sentido contrário segue o FC Colónia que é o 17º classificado da Bundesliga com apenas 10 pontos. Na linha de água, juntamente com Mainz 05 (16º) e Darmstadt (último).

Um "pesadelo" chamado Mainz

A pausa de inverno terá um sabor amargo para o Borussia Dortmund. A equipa não vence há três jornadas seguidas. Mas até aí menos mal.

O problema é que no último jogo antes da pausa, o Signal Iduna Park voltou a recordar o pesadelo da época passada. E chama-se Mainz 05.

O mesmo Mainz 05 que na época passa tirou o título da Bundesliga das mãos do Dortmund para o Bayern de Munique.

Mesmo "cambaleando", o Mainz busca forças para "tramar" o BVB Foto: Leon Kuegeler/REUTERS

Desta vez, o Mainz voltou a dificultar a vida ao BVB, ao arrancar um empate a uma bola, num jogo em que o Dortmund precisava vencer para não deixar a zona de acesso às competições europeias fugir.

"Entramos na pausa de inverno desiludidos", disse Edin Terzic, técnico do Dortmund, largamente criticado pelo fraco desempenho da sua equipa na presente época da Bundesliga.

Nas bancadas do Signal Iduna Park, ouviram-se muitos assobios contra o treinador.

O Borussia Dortmund ocupa agora a 5ª posição com 27 pontos. Em 16 jornadas marcou 30 golos e sofreu 25.