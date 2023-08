Bundesliga: O Dortmund voltará a deixar escapar o título?

Foi por um triz que o Dortmund não foi campeão na época passada, depois de uma traumática última jornada, em que deixou fugir o título ao empatar em casa contra o Mainz. O Bayern levou novamente o "prato de salada" para Munique.

Será que agora o Dortmund vem revitalizado das férias, pronto para a desforra? É uma das grandes questões que pairam no ar no arranque da época 2023/2024 da Bundesliga.

"Como é que o Borussia Dortmund vai lidar com a perda do campeonato na última jornada?", questiona Philipp Lahm em declarações à DW.

O antigo defesa esquerdo do Bayern diz que sabe, por experiência própria, que derrotas como a do Dortmund na temporada passada podem ser revigorantes: "Em 2012, perdemos a final da Liga dos Campeões em casa e depois ganhámos a tripla no ano seguinte. As derrotas amargas também podem unir uma equipa e fortalecê-la", afirma Lahm.

A verdade é que, apesar de ter pedido o campeonato, o Borussia Dortmund foi a melhor equipa da Bundesliga em 2023, com 46 pontos somados em 19 jogos.

Marcel Sabitzer, Feliz Nmecha, Ramy Bensebaini e Thorgan Hazard são reforços que chegaram à cidade de Dortmund para tentar ajudar o técnico Edin Terzic a "manchar" o currículo imaculado do Bayern nos últimos 11 anos.

Mas a equipa tem ainda de encontrar um substituto para o lugar de Jude Bellingham, um dos melhores do plantel do ano passado, que se juntou ao Real Madrid. Será que apostará nos talentos locais?

Neste sábado, no jogo da primeira jornada, as estatísticas estão do lado do Dortmund, que defronta o Colónia no Signal Iduna Park. Em casa, os "pretos e amarelos" não perdem há 15 jogos, tendo vencido 11 partidas. Nos últimos 32 anos, o FC Colónia venceu apenas uma única vez nos 23 jogos como visitante em terreno do Dortmund. Foi em novembro de 2020.

Harry Kane é o novo reforço do Bayern Munique Foto: Sven Simon/picture alliance

Bayern mais forte?

Os bávaros não deverão ser um rival fácil.

Com a chegada do inglês Harry Kane, os atuais campeões da Bundesliga contam com um avançado nato, que preenche a enorme lacuna deixada no ataque com a saída de Robert Lewandowski para o Barcelona.

Após uma época marcada por várias polémicas no elenco, o treinador Thomas Tuchel terá um dos ataques mais "mortíferos" da prova: Kane, Musiala, Serge Gnabry, Sane e Koman.

A grande fragilidade da equipa na época passada foi o setor defensivo, que custou aos bávaros a eliminação da Liga dos Campeões. Mas, ciente das suas debilidades, o Bayern foi buscar Raphael Guerreiro, Min-jae Kim e Konrad Laimer.

RB Leipzig também estará mais forte nesta época? Derrotou o Bayern e conquistou a Supertaça da Alemanha Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Leipzig vai surpreender?

A primeira grande surpresa da época ocorreu mesmo antes da Bundesliga começar.

No jogo da Supertaça da Alemanha, o Leipzig derrotou o Bayern de Munique para arrecadar o troféu pela primeira vez. Ao ritmo do bailado de Dani Olmo no relvado, o RB Leipzig impressionou a plateia em casa do Bayern, na Allianz Arena. Será um forte sinal à navegação?

Fica-se com a impressão de que a perda de Christopher Nkunku, que foi para o Chelsea, e Konrad Laimer, que foi para o Bayern, já não é tão grave. Os comentadores acreditam que o Leipzig é um candidato ao título nesta época.

Mercado de transferências

A maior contratação de sempre da Bundesliga, Harry Kane, pelo Bayern Munique, é a principal referência do mercado de verão na Alemanha.

O capitão da seleção inglesa, ex-jogador do Tottenham Hotspur, é visto como a grande aposta dos bávaros para regressar à Liga dos Campeões e revalidar os títulos domésticos. Kane, de 30 anos, deixou para trás um legado de 280 golos marcados em 435 jogos pelo Tottenham na Premier League.

Mas não foi só o Bayern que reforçou o seu plantel no ataque. O avançado belga Lois Openda chegou da Ligue 1 para substituir o francês Christopher Nkunku no ataque do RB Leipzig. Tem apenas 23 anos e é referenciado como um jogador que faz quase todas as posições da linha da frente, destacando-se pela sua velocidade e capacidade de finalização. Na época passada, Openda ajudou o seu antigo clube, o RC Lens, a conquistar o segundo lugar do campeonato e a participar na Liga dos Campeões com 21 golos.

O Union Berlim contratou Robin Gosens, internacional alemão que se alinhava pelo Inter Milão, de Itália. Citado pela página online da Bundesliga, o jogador disse o seu "sonho era jogar um dia na Alemanha. Os últimos anos do Union foram impressionantes, e as pessoas no exterior perceberam isso", afirmou o lateral-esquerdo.