O Borussia Dortmund recuperou de uma desvantagem de 2-0 e venceu por 4-2 em casa do Borussia Mönchengladbach - com todos os golos a surgirem na primeira parte, com exceção do golo de Donyell Malen no final, para pôr fim a uma série de três jogos sem vencer e subir ao quarto lugar.