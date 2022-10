Schalke 0 – 3 Hoffenheim

A 10ª jornada da Bundesliga abriu nesta sexta-feira (14.10), com embate entre o Schalke 04 e o Hoffenheim, que terminou com a vitória da turma visitante por 0 – 3. Robert Skov foi o man of the match ao bisar [ 2 golos] na partida, aos 11 e 59 minutos, ambos de penalty. E Mu´nnas Dabbur aos 45 + 2´ completou o placard. Com este resultado, o Hoffenheim segue no top 5 da Bundesliga com 17 pontos.