De virada é mais gostoso! Ainda sem vencer na competição, ambas as equipes vieram para o duelo com sede. Ludovic Ajorque abriu a contagem para o Mainz 05 logo aos seis minutos de jogo. Mas Ermedin Demirovic empatou aos 15 e virou aos 45 minutos. Nem a expulsão do médio Arne Engels – no início do segundo tempo – impediu a primeira vitória do Augsburg na temporada.