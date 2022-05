MEDIATECA

Bundesliga | Jornada 34: RB Leipzig segura a última vaga da "Champions"

Apesar do empate em casa do Arminia Bielefeld, o Leipzig fica em quarto lugar e benefícia da derrota do Freiburg em casa do Bayer Leverkusen. Haaland marcou na despedida do Borussia Dortmund.

Arminia Biefeld 1-1 RB Leipzig Esteve por um canudo um lugar na "Champions" para o RB Leipzig. Mas a derrota do Freiburg em casa do Bayer Leverkusen garantiu o quarto lugar ao Leipzig.

Bayer Leverkusen 2-1 Freiburg O Freiburg precisava de ganhar para se apurar pela primeira vez para a Liga dos Campeoes. Mas a sorte nao esteve do lado do Freiburg. Alario deu vantagem ao Leverkusen. Haberer ainda empatou perto do minuto 90 e fez a equipa sonhar, mas Palacios fez o 2-1 final.

Borussia Dortmund 2-1 Hertha Berlim Na despedida, Erling Haaland marcou pelo Borussia Dortmun. Vitória por 2-1 que relega o Hertha Berlim para o 16 lugar, de "play-off" com o terceiro classificado da Bundesliga. Haaland somou 86 golos em 89 jogos pelo Borussia Dortmund.