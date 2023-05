Muito nervosismo da equipa do Bayern Munique. Valeu a eficácia na segunda parte para derrubar a muralha defensiva do Bremen. Gnabry e Sané fizeram os golos dos bávaros. Já perto dos 90, Schmidt ainda lançou a incerteza no resultado, com um remate do meio da rua, a entrar ao ângulo superior direito de Sommer.