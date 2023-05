Empate surpreendente com direito a arbitragem polémica. Assim foi o embate do líder (na entrada para a 30ª jornada) e o antepenúltimo da tabela. Logo aos 5 minutos, Losilla fez o 1-0 para o Bochum. Na jogada seguinte, o Borussia Dortmund empatou através de Adeyemi. O VAR anulou um jogo em cima do minuto 90 e não viu um penálti a favor do Dortmund, que pode custar o título...