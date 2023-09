Jogo do Estugarda é sinónimo de goleadas. Na estreia, enfiou 5 a 0 no Bochum, depois foi goleado por 5 a 1 pelo RB Leipzig e, nesta terceira jornada, não tomou conhecimento do Freiburg, que costumeiramente é uma equipa forte defensivamente. O maliano Serhou Guirassy marcou dois e assumiu a artilharia da Bundesliga com cinco golos. Tudo indica que esta época deve ser mais tranquila para os suábios.