Bundesliga | Jornada 25: Dortmund desmantela Colónia com recorde de Reus

Valeu a lei do ex! Omar Marmoush, que na época passada defendia as cores do Estugarda, marcou o golo solitário da partida e garantiu os três pontos para os visitantes. O Estugarda está em queda livre: nas últimas dez partidas, conquistou apenas uma vitória e despencou para a lanterna da Bundesliga. Já o Wolfsburg segue a sonhar com uma vaga europeia para a época 2023/2024.